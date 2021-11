Illegal Schlamm in Leithakanal eingeleitet

Umweltalarm in Bruckneudorf und dem angrenzenden Bruck an der Leitha (NÖ). Mutmaßlich um Geld zu sparen, ließ ein Grundstücksbesitzer den Schlamm aus seinem Teich ohne behördliche Genehmigung abpumpen und in den Leithakanal leiten. Zeugen bemerkten die Verschmutzung, schlugen Alarm. Jetzt ermitteln die Behörden