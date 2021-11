Es kann jeden treffen: Hormone aus dem Lot

Eigentlich dauert das Klimakterium, also die Hormon-Umstellung des weiblichen Organismus, von den fruchtbaren Jahren zu jenen nach dem Ausbleiben der Regelblutung, im Schnitt zwei Jahre, und tritt in Europa mit ca. 52 Jahren auf. Dennoch haben viele Frauen die als unangenehm empfundenen Wechseljahrebeschwerden über längere Zeiträume. „Wenn sich eine Frau nicht gut fühlt und beispielsweise unter Scheidentrockenheit leidet, gibt sie sich auch der sexuellen Aktivität weniger hin. Das wirkt sich auf die gesamte Durchblutung und die Lubrikationsfähigkeit (Anm.: Produktion von Gleitflüssigkeit in der Vagina) aus, wodurch sich die Sexualfunktion weiter verschlechtert (,use it or lose it‘)“, bestätigt Univ.-Prof. Dr. Michaela Bayerle-Eder, MedUni Wien, bei ihrem Vortrag im Zuge des Kongresses „Sexualmedizin interdisziplinär“, der im Wiener AKH stattfand. Einer Zäsur muss das aber nicht gleichkommen. „Wenn man diesen Prozess gut begleitet, kann man nachher so gut leben wie vorher“, rät die Internistin zu sexualmedizinischer Abklärung.