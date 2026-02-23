Frau verliert Arme und Beine – wegen Hundespeichel

„Ich möchte meine Prothesen bekommen und wieder arbeiten gehen“

Obwohl sie weiß, dass ihr ein schwieriger Weg bevorsteht, ist Manjit Sangha fest entschlossen, ihr Leben neu aufzubauen. „Ich möchte wieder laufen können”, sagte sie. „Ich möchte meine Prothesen bekommen und wieder arbeiten gehen. Ich habe genug Zeit in meinem Sessel und meinem Bett verbracht. Jetzt ist es Zeit, wieder zu laufen.” Vor ihrer Krankheit arbeitete sie laut BBC sieben Tage in der Woche.