Wehren bei Wohnungsbrand in Waidmannsdorf

Donnerstag um kurz vor 5 Uhr früh wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die Freiwillige Feuerwehren Viktring und St. Martin zu einem Einsatz gerufen. In Waidmannsdorf standen zwei Balkone in einem Reihenhaus in Vollbrand. Zwei Wohnungen wurden dabei beschädigt. Die Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden.