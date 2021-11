Von Oasen und der Wüste

Von unserer „gemeinsamen Verantwortung“ spricht Papst Franziskus in einem Appell angesichts des Klimagipfels in Glasgow. Jeder von uns, so der Heilige Vater, könne seinen persönlichen Teil beitragen zur notwendigen „kollektiven Antwort auf die beispiellose Gefahr des Klimawandels und der Zerstörung unseres gemeinsamen Zuhauses“.