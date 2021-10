Schatten über UNO-Klimagipfel in Glasgow

Er steht definitiv unter düsteren Vorzeichen, dieser Klimagipfel. Denn die Briten hat es mitten ins Herz getroffen, dass Ihre Majestät - wie berichtet - die Teilnahme am „global eco-summit“ hat absagen müssen. Immerhin: Königin Elisabeth schickt als würdige Vertreter ihren Sohn Prinz Charles sowie ihr Enkerl Prinz William mit seiner Ehefrau Herzogin Kate in den Norden des Vereinigten Königreichs, das vielleicht in naher Zukunft nicht mehr „united“ sein wird. Schottlands First Lady Nicola Sturgeon befürchtet allerdings ein anderes Chaos als jenes eines Unabhängigkeitsreferendums. Flehentlich bittet sie radikale britische Demonstranten um Zurückhaltung. Indes wurde die schwedische Aktivistin Greta Thunberg bei ihrer Ankunft am Bahnhof von Glasgow von Hunderten Fans umringt und bejubelt.