Schallenberg in Glasgow: „Gemeinsam handeln“

Was Österreichs Beitrag beim der Klimafinanzierung betrifft, so belief sich die erste GCF-Befüllung für die Jahre 2015 bis 2018 nur auf einem Beitrag von 26 Millionen Euro, was zu großer Kritik vonseiten der Umweltschutzorganisationen führte. Der Grüne Klimafonds (GCF) wurde bei der Klimakonferenz 2010 in Cancun in Mexiko beschlossen: Ab 2020 sollen jährlich 100 Milliarden US-Dollar aus öffentlichen und privaten Quellen dafür bereitstehen, um Klimamaßnahmen in Entwicklungsländern zu finanzieren.