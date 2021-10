Adele-Konzerte in London in Sekunden ausverkauft

Innerhalb weniger Sekunden nach Verkaufsstart hat es für die ersten Konzerte seit Jahren von Superstar Adele in London keine Karten mehr gegeben. Ticketseiten meldeten am Samstag rasch „ausverkauft“ - zum Entsetzen zahlreicher Fans. Die Britin tritt am 1. und 2. Juli beim British Summertime Festival im Londoner Hyde Park auf.