Jubiläumsmarsch vom höchsten zum tiefsten Punkt

Auf seiner Reise wurde der Extremsportler immer wieder von freundlichen Gesichtern begleitet. Sonja Gangl aus Bruck an der Leitha nahm sogar die Gesamtstrecke von 100 Kilometer mit Goger in Angriff. „Mein Dank geht an alle Unterstützter, die mir beim Gelingen dieser Tour geholfen haben“, so Goger.