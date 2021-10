Lobau-Lokalaugenschein: Im Boden tickt Öko-Bombe

„Im Boden ticken historische Öko-Zeitbomben“

Aus den Regenbogenkämpfern sprudelt es derweil recht kämpferisch heraus. „Der Tunnel bedroht diesen Nationalpark durch so massive Bohrungen und Baumaßnahmen, dass einige der wichtigsten Feuchtbiotope von der Austrocknung bedroht sind“, warnt Egit beim kleinen Ökogipfel mit der „Krone“ im Herzen der Lobau einmal mehr. Was ihm vielleicht noch mehr Sorgen macht und ihm ob der „recht seltsamen Trassenführung“ nicht in den Kopf gehen will: „Im Boden, den die Röhre durchstechen wird, ticken historische Öko-Zeitbomben in Form der Öl-Altlast. Denn das in der NS-Zeit als Umschlagplatz ausgebaute Hafengelände wurde ab Sommer 1944 bombardiert. Aus den zerstörten Tanklagern floss die ,schwarze Pest‘ ungehindert ins Grundwasser und verseuchte das Gebiet. Egit: “Die Umweltkatastrophe wurde durch eine 60 Meter in den Untergrund reichende Dichtwand in Schach gehalten. Eben durch diese soll jetzt direkt hineingebohrt werden. Dabei kann schon ein Tropfen Erdöl bis zu tausend Liter Wasser unwiederbringlich vergiften."