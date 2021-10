Das „vergessene“ Denkmal im südlichen Oberschützen

Gemeint ist ein deutlich kleineres Bauwerk, das im Sommer 1931 errichtet wurde und an die zehnjährige Zugehörigkeit des Burgenlands an Österreich erinnern soll. Von den Grazer Architekten Hofer und Lepuschitz in Form eines „altgermanischen Opfersteins“ geplant und von den Studenten des Oberschützener Realgymnasiums und der Lehrerbildungsanstalt errichtet, steht es seitdem dort bis heute.