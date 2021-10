110 Burgenländer binnen eines Tages Corona-positiv

Bezirk Rust mit höchster Inzidenz

Während der Bezirk Jennersdorf in den letzten Tagen die höchste Sieben-Tages-Inzidenz mit 264,71 aufwies, nimmt das Infektionsgeschehen in Rust eine besorgniserregende Dynamik an. So beträgt die Inzidenz in der Storchenstadt derzeit 353,50 und sie ist damit negativer Spitzenreiter des Burgenlands. Im gesamten Bundesland steigt der Wert auf 184,50.