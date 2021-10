Verein sammelte 300 Jacken für Kinder in Osteuropa

Was bei uns im Überfluss vorhanden ist, wird in Osteuropa zum seltenen Luxusgut. So auch wärmende Kleidung für den Winter. Mit der Unterstützung von zahlreichen Volksschulen konnte der gemeinnützige Verein „VisFontis“ mehr als 300 Jacken für armutsgefährdete Kinder in benachbarten Ländern sammeln.