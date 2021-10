SPÖ ist in Sorge um Kontrollfunktion des Landtags

Denn in den Landtagsausschüssen, wo die wahre politische Arbeit fern der Öffentlichkeit stattfindet, hat die SPÖ nur noch zwei eher leichtgewichtige Ausschussvorsitze bekommen. In einem „Ausschuss für Verwaltung“, der einen Teil der bescheidenen Kompetenzen von SPÖ-Landesrätin Birgit Gerstorfer widerspiegelt (die Gemeinden sind künftig im ÖVP-geführten Finanzausschuss). Und – wie bisher – im Petitionsausschuss, wo diverse Anliegen von Bürgern und Kommunen landen. Sehr wenig, meint Lindner: „Bisher hatten wir zum Beispiel auch den Vorsitz bei Frauen und Umwelt, ohne dafür in der Landesregierung ressortzuständig zu sein“, erinnert er sich.