Adventstimmung heuer ganz im Zeichen der 3G-Regeln

An die 30.000 Besucher zählte die Ruster Adventmeile in der Vergangenheit. Auch für das heurige Jahr werden wieder viele Gäste erwartet. „Es gab schon viele Anfragen“, meint Sonja Grapa, Geschäftsführerin des Stadtmarketings. Von 19. November bis 19. Dezember wird die weihnachtliche Flaniermeile geöffnet sein - jeweils Freitag bis Sonntag und am 8. Dezember.