Integration am Arbeitsplatz wird weiter gefördert

„Es ist für das Selbstwertgefühl beeinträchtigter Menschen einer der schönsten Erfolge, wenn sie am Arbeitsplatz Fuß fassen können“, weiß Sozialreferentin Beate Prettner. Daher forciert das Land Kärnten diese Form der Integration ganz besonders. Für die ABC-Arbeitsplätze soll in den nächsten Regierungssitzung am Mittwoch ein Förderantrag über 1,2 Millionen Euro aus dem Sozialreferat eingebracht werden.