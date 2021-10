So läuft der Weg von der Rebe bis ins Weinglas

Vertrocknete Trauben kommen weg

Ist es so weit, helfen alle mit. Familie und Freunde - alle werden eingeteilt. Als Belohnung gibt es ein gemeinsames Mittagessen - und natürlich Wein! Zeitgleich mit der Lese geschieht auch die so genannte Auslese: Nur gesunde und reife Trauben werden weiterverarbeitet. Hilde Brunner, die 87-jährige Oma, in deren Obstgarten alles begann, erklärt: „Vertrocknete und faule Trauben werden gleich weggeschnitten!“ Weinerzeugung unter freiem Himmel.