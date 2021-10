Findus ist ein Therapeut auf vier Pfoten

„Dem Tiko kann man nichts vorwerfen. Findus wurde von zwei Frauen aus dem Ausland vermeintlich gerettet, was aber schief ging. Er war vor allem Männern gegenüber hoch aggressiv und musste zuerst in der roten Zone untergebracht werden“, berichtet die diplomierte Sozialbetreuerin und Demenztrainerin. Herdenschutzhunde brauchen eine Aufgabe. Die Reise aus dem Ausland und dann die völlige Isolierung im Zwinger waren für den Vierbeiner eine Katastrophe. „Ich habe damals als Tierpflegerin im Tiko gearbeitet und wollte ihm helfen“, so Rafeiner, die 2012 die Patenschaft für den Rüden übernahm – und ihn dann 2013 adoptiert hat.