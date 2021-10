Nach Drohung: Putin gratuliert Nobelpreisträger

Auf eine Frage Muratows bei einem Diskussionsforum in Sotschi antwortete Putin am Donnerstag: „Zunächst möchte ich Ihnen zur Verleihung des Friedensnobelpreises gratulieren.“ Löblich erwähnte der Kremlchef die Tatsache, dass der Chefredakteur der Zeitung „Nowaja Gaseta“ sein Preisgeld für wohltätige Zwecke spenden möchte. Er würde für „diese edle Tat eine Prämie geben“, so Putin.