Friedensnobelpreis an Journalisten Ressa & Muratow

Die wichtigste politische Auszeichnung der Welt geht heuer an Maria Ressa und Dimitri Muratow. Die Journalisten wurden für ihre Bemühungen um die Wahrung der Meinungsfreiheit, die eine Voraussetzung für Demokratie und dauerhaften Frieden ist, ausgezeichnet. Das teilte das Nobelkomitee am Freitagvormittag in der norwegischen Hauptstadt Oslo mit.