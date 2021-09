Putin-Partei in ersten Wahl-Prognosen klar vorne

Bei der Wahl der neuen Staatsduma hat sich die Kremlpartei Geeintes Russland nach Prognosen als stärkste Kraft behauptet. Bei Nachwahlbefragungen kam die Machtbasis des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf 45,2 Prozent der Stimmen, wie das Staatsfernsehen am Sonntagabend meldete. Ersten Teilergebnissen zufolge komme die Kremlpartei auf 38,7 Prozent der Stimmen, teilte die Wahlkommission am Sonntagabend in Moskau nach Auszählung von neun Prozent der Wahllokale mit. Rund um die Wahl hatte es zuvor unzählige Manipulationsvorwürfe gegeben.