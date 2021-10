Ertrinkenden mit Abschleppseil aus Inn gerettet

Der Zivilcourage von Passanten und der Spontaneität der Einsatzkräfte verdankt ein Einheimischer (61), der am Mittwochabend in Innsbruck in den Inn gestürzt war, sein Leben. Ein Afghane, der gerade vorbeikam, hat die Hilferufe gehört und den Mann im Wasser festgehalten, bis Notfallsanitäter der Rettung das Opfer mit dem Abschleppseil sicherten. Die Wasserrettung barg den 61-Jährigen.