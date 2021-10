„Gewaltopfer ziehen ihre Anzeige häufig zurück“

Kommt es auch häufig vor, dass Opfer ihre Anschuldigungen wieder zurückziehen?

Ja – so etwas geschieht aus Angst vor Rache, aus Existenzsorge oder in der Hoffnung, dass Täter sich ändern. Aber auch, weil der Druck des sozialen Umfeldes zu groß wird und man dem Kindesvater nicht schaden will. Hier wird viel mit Mythen gearbeitet – etwa, dass Täter den Job verlieren oder ins Gefängnis müssen.