Vorwürfe wegen ehelicher Gewalt gegen Gemeinderat

„Der Gemeinderat schlägt seine Frau seit Jahren und setzt sie unter Druck, dass er die Kinder nimmt. Anbei sende ich Ihnen die Bilder von meiner Schwester, was er mit seiner Frau seit Jahren macht“ – ein E-Mail mit 34 Fotos, die meist mit blauen Flecken übersäte Körperteile zeigen, wurde an die „Krone“ geschickt. Die Polizei bestätigt auf Anfrage, dass es am Freitag in Linz eine Wegweisung gab. Die dritte in eineinhalb Jahren. Beim ersten Mal betraf es die Ehefrau.