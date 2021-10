„Kontrolle der FFP2-Masken im Handel problemlos“

Österreichs Wirtschaft läuft nach dem starken Einbruch im Vorjahr nun wieder überraschend gut - viele Branchen boomen, die Arbeitslosigkeit ist stark gesunken. Doch es gibt auch etliche Probleme: etwa die Kontroll-Wirren um die FFP2-Maskenpflicht im Handel, der immer stärker werdende Fachkräftemangel oder die zunehmenden Engpässe in der Zulieferindustrie. In „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller bestätigt Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) auch viele dieser Problemzonen und kündigt an, dagegen mit mehreren Initiativen nun aktiv zu werden.