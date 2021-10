ÖVP stellt ihr künftiges Regierungsteam für OÖ vor

ÖVP schnappt sich Sozialressort

Was bereits im Vorfeld durchgesickert war, bestätigt LH Thomas Stelzer jetzt: Die SPÖ verliert das Sozialressort an die ÖVP. Die Agenden bekommt der neue Mann im ÖVP-Regierungsteam, der bisherige Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer. Im Sozialbereich seien ihm drei Punkte wichtig, sagt Hattmannsdorfer: dass jene, die das Land aufgebaut haben, in Würde altern können; dass Menschen mit Behinderung sich auf die Gesellschaft verlassen können und dass junge Menschen in den Arbeitsmarkt integriert werden können.