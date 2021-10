Langer-Weninger ersetzt Landesrat Hiegelsberger

Nachfolge an der Kammerspitze ist noch offen

Michaela Langer-Weninger (42), Bio-Bäurin aus Innerschwand am Mondsee, ist seit Juli 2019 Präsidentin der OÖ Landwirtschaftskammer. Sie saß seit Oktober 2009 im oberrösterreichischen Landtag, für den sie bei dieser Wahl aber nicht mehr kandidierte. Ein Krone-Interview mit ihr lesen Sie hier. Wer ihr an der Kammerspitze nachfolgen wird, ist noch offen. Womöglich dort wieder ein Mann? Vizepräsident ist Karl Grabmayr. Im siebenköpfigen Hauptausschuss der Kammervollversammlung sitzt neben Langer-Weninger nur eine weitere Frau, nämlich Johanna Haider.