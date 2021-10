Neuer BMW 2er Active Tourer: Schönen Gruß vom iX!

Innenraum mit Gruß vom iX

Das Innenraumkonzept ist an das des Elektroflaggschiffs BMW iX angelehnt. Der Fahrer blickt auf ein (allerdings kleineres) Curved Display, das ein 10,25-Zoll-Tachodisplay und einen 10,7-Zoll-Touchscreen zu einer Einheit zusammenfasst. Bedient wird alles über das neue Operating System 8, mit all seinen Vor- und Nachteilen (siehe BMW iX). Die Mittelarmlehne ist zugleich eine Mittelkonsole mit Bedienelementen wie Automatikwählhebel oder Lautstärkeregler, darunter befindet sich eine Ablage, davor Cupholder sowie eine induktive Ladestation, in der das Display des Handys auch während der Fahrt immer sichtbar bleibt. Eine 5G-eSIM ist eingebaut.