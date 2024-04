„Geheime Botschaften“ bei den Barocktagen in Melk

Mit der „Krone“ live dabei sein.

Wir verlosen exklusiv 1x2 Karten für die „Alchemie der Musik“ am Samstag, 18. Mai 2024 um 22:30 Uhr sowie 1x2 Karten für „Die Kunst der Rätsel“ am Montag, 20. Mai 2024 um 11:00 Uhr, bei dem Sie grandiose musikalische Erlebnisse erwarten. Lassen Sie sich von der mitreißenden Kraft der Barockmusik verzaubern und tauchen Sie ein in die fesselnde Geschichte des Stift Melk. Erleben Sie die verborgenen Bedeutungen barocker Kompositionen in all ihrer Vielfalt in einer der schönsten barocken Kulissen Österreichs.