Spears ist in „ernster Gefahr“ Pleite zu gehen

Angeblich fliegt Spears zudem fast monatlich nach Hawaii, bucht auch dafür Privatjets und wohnt in der Präsidentensuite des „Four Seasons“-Resorts, was weitere 350.000 Dollar pro Reise ausmacht. Ihre Söhne Sean Preston and Jayden James leben mit ihrem Vater Kevin Federline auf Hawaii. Ob Spears jedoch Kontakt zu ihnen hat, ist unklar.