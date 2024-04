1-Euro-Schnäppchen! Bank-Inventar wird versteigert

Dienstag in einer Woche gibt’s noch einen einstündigen Besichtigungstermin im Gebäude an der Promenade In Linz, am 9. Mai fällt dann ab 13 Uhr der virtuelle Hammer bei der Versteigerung auf der Online-Plattform aurena.at. Bis dahin haben Interessierte Zeit, dort mitzubieten, um sich ein Stück der Bank-Ausstattung zu sichern, von der sich die Sparkasse Oberösterreich nun trennt.