BMW 420d Coupé: Ist das Kunst oder kann das weg?

Wenn sie jetzt noch die Motorhaube bis ganz vor an die Nieren gezogen hätten, wie es Jaguar gerade beim Facelift des F-Pace gemacht hat, wäre das alles noch besser, noch eindrucksvoller. Der Spalt tut weh. Und der Längsfalz in der Seitenansicht wirkt etwas unmotiviert, hängt in der Luft. Außerdem muss die Frage gestattet sein, warum den Designern am Heck nichts Besseres einfällt, als seitlich Fake Vents zu platzieren, also Plastikattrappen, die wirken, als wären sie Luftauslässe.