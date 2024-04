„Es hat Tage gegeben, wo ich aufgeben wollte!“

krone.at: Pogoń hat im vorigen Jahr den 75. Geburtstag gefeiert – in all den Jahren seit der Gründung sind nur zwei Vizemeistertitel eingefahren und drei Cup-Finale erreicht, aber verloren worden. Was passiert in Szczecin, wenn ihr am 2. Mai in Warschau das heurige Pokal-Endspiel gegen Wisła Krakow gewinnen solltet?

Gorgon: (lacht) Dann ist auf jeden Fall die ganze Stadt am Feiern! Das ist der Titel, der durch nur fünf, sechs Spiele am schnellsten geholt werden kann – und uns ist es dieses Jahr tatsächlich gelungen, ins Finale zu kommen. Es würde keine Entschuldigung geben, wenn wir es dieses Jahr nicht schaffen sollten. Wisła Krakow ist zwar ein Gegner aus der zweiten Liga, aber natürlich auch ein Gegner mit einer sehr großen Vereinsgeschichte, mit einer sehr großen Fan-Base – das wird kein Selbstläufer. Ich erinnere mich daran, wie ich 2013 mit der Austria gegen Pasching, also gegen einen Drittligisten, im Cup-Finale verloren habe – so etwas am 2. Mai hier würde ewig schade sein. Deswegen hoffe ich, dass wir von Anfang an keinen Zweifel daran lassen, dass wir diesen Titel unbedingt wollen. Es wäre für den Verein, für die Fans, für die Stadt wirklich etwas Riesengroßes – wir könnten uns für immer in die Geschichtsbücher eintragen. Ein erster richtiger Titel – Vizemeister hört sich zwar schön an, aber das ist ja kein Titel …