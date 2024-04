Ende für Vorwissenschaftliche Arbeiten „dank“ KI?

Die Vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) ist neben den schriftlichen Klausuren – Auftakt der heurigen Matura-Saison ist am Donnerstag mit dem Fach Deutsch – und der mündlichen Matura die dritte Säule der 2015 an den AHS und 2016 an den BHS eingeführten „Standardisierten kompetenzorientierten Reife- und Diplomprüfung“.