China beschoss Philippinen-Schiff mit Wasserwerfer

Die „BRP Bagacay“ sei dabei beschädigt worden, teilte die philippinische Küstenwache am Dienstag mit. Der Schaden an dem Schiff sei „ein Beweis für den starken Wasserdruck, den die chinesische Küstenwache bei ihren Schikanen anwendet“, hieß es weiter. Der Vorfall ereignete sich demnach nahe des umstrittenen Riffs Scarborough Shoal. Die Philippinen wollten Fischer in dem dortigen Fanggebiet mit Vorräten versorgen.