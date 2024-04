Lakers scheiterten im Playoff erneut an Nuggets!

Die Ergebnisse: Playoff, 1. Runde (best of seven):



Western Conference:

Denver Nuggets – Los Angeles Lakers 108:106 – Endstand in der Serie: 4:1

New Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder 89:97 – Endstand in der Serie: 0:4



Eastern Conference:

Miami Heat – Boston Celtics 88:102 – Stand in der Serie: 1:3