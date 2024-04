Auto China: Billigparadies oder Monsterwelle?

Genau das hat Chery vor, die Nummer drei in China und der größte Autoexporteur des Landes. Dafür hat der Konzern mit Sitz in Wuhu eigens zwei neue Marken gegründet: Omoda und Jaecoo. Und das erst vor einem Jahr. Mittlerweile sind sie in 40 Ländern vertreten, 160.000 Autos wurden bereits verkauft, in einem ehemaligen Nissan-Werk in Barcelona laufen die Autos vom Band. Man kann ahnen, was da insgesamt auf uns zurollt. BYD und MG bildeten in Österreich die Vorhut, Omoda und Jaecoo wollen im Spätsommer starten. Und das ist alles erst der Anfang. Hoffentlich bleiben uns die billigen Bissen nicht im Hals stecken.