Der große Sprung: Der Golf V

Die nächste Golf Generation ging ab Oktober 2003 in den Verkauf. Wieder gelang es den Designern in Wolfsburg in genialer Manier, den Golf stilistisch fortzuschreiben, zu modernisieren und dabei doch immer noch eindeutig als Golf erkennbar zu lassen. Der neue VW Golf V wirkte nochmals sportiver und bot auch ein spürbares Mehr an Raum und Komfort.