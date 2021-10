Pflegekräften reicht’s: Protestaktion in Innsbruck

Berechnungen zufolge werden bis zum Jahr 2030 rund 7000 Pflegekräfte in Tirol fehlen. Es sei also allerhöchste Zeit, endlich für gute Arbeitsbedingungen in diesem Bereich zu sorgen, betonte Ralf Wiestner, Sekretär der Gewerkschaft GPA Tirol. Er sprach von einer „Respektlosigkeit der Politik gegenüber den Beschäftigten“.