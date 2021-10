Der Zauberstab bei den Pensionen

Worum geht es? Österreich hat im internationalen Vergleich ein ordentliches Pensionssystem. Jedem Empfänger sei jeder Euro von Herzen gegönnt, allein: Wenn man berechnet, was das System in Zukunft kosten wird, kommt man drauf, dass sich das nicht ewig ausgehen wird. Warum? Schon jetzt schießt der Staat zu den ASVG-Pensionen 10,6 Milliarden Euro zu, bei den Beamten steigt der Zuschuss auf zwölf Milliarden an. Im Klartext: 21 Prozent des Budgets fließen nur in die Alterssicherung.