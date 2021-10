Kärntens Schutzhütten werden winterfest gemacht!

Die Bettlaken gilt es von den Matratzen abzuziehen und mit den Decken zusammen in Säcke zu stopfen, um diese mit der Materialseilbahn zur Reinigung ins Tal zu transportieren. Unterdessen wischt Lidia in der Küche den Boden auf. „Ich liebe das Arbeiten hier . Es war meine dritte Saison - und ich freue mich schon auf den kommenden Sommer“, so die 26-Jährige aus Stuttgart zur „Bergkrone“.