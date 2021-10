FIFA kritisiert Dominanz von EA bei Fußball-Games

Es brodelt in der Fußballwelt, genauer gesagt zwischen der FIFA und dem Hersteller der gleichnamigen Videospielserie, Electronic Arts. Berichten zufolge soll dieser für die Nutzung der Namensrechte nämlich künftig mehr Geld an den Weltfußballverband abdrücken - und erwägt deshalb eine Namensänderung. Die FIFA hat sich nun erstmals, wenn auch indirekt, dazu geäußert und offen Kritik an der Dominanz von EA im Bereich der Fußballspiele geäußert.