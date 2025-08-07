Pfefferspray in Stiegenhaus sorgte für Einsatz

War es nur Übermut oder steckt mehr dahinter? Ein Bewohner eines Mehrparteienhauses in Vöcklabruck (Oberösterreich) stellte in der Nacht auf Donnerstag einen beißenden Geruch im Stiegenhaus fest und rief die Einsatzkräfte. Eine Nachbarin mit Asthma musste versorgt werden. Die Polizei ermittelt nun, was dahintersteckt.