„FIFA 22“ könnte letztes FIFA von EA gewesen sein

Den Stein ins Rollen brachte EA mit einer Pressemitteilung, in der der Spieleverleger in Aussicht stellt, dass künftige Fußballsimulationen aus dem Hause EA nicht mehr den Namen „FIFA“ tragen könnten. „Mit Blick auf die Zukunft prüfen wir die Idee, unsere globalen EA-Sports-Fußballspiele umzubenennen“, heißt es in der Mitteilung.