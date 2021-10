Verkehr und Wärme sind die Klima-Sorgenkinder

Wind spielt noch keine Rolle

65 Prozent der Energie, die Österreich braucht, werden derzeit fossil hergestellt; also aus Öl und Gas. Kärnten allein steht da vergleichsweise toll da. Bei uns sind es „nur“ 48 Prozent. Vor allem bei der Stromerzeugung stammt in unserem Bundesland mittlerweile die gesamte verbrauchte Energie aus Erneuerbaren, also Wasserkraft und Photovoltaik; Wind spielt bei uns hingegen (noch) keine wesentliche Rolle.