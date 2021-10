Wer wär schon gerne Milliardär?

1923 etwa, in Österreich und Deutschland. Damals hat es zum Einkaufen keine Geldbörsen mehr gebraucht, sondern Scheibtruhen, so rasant verlor das Geld an Wert: Ein Laib Brot kostete im Mai 474 Mark, im Juli 2200, im Oktober 14 Millionen, im November 5,6 Milliarden Mark. Wer 1 US-Dollar haben wollte, musste 4 Billionen Mark zur Bank tragen. Es gibt aber auch ein Negativ-Beispiel aus der jüngeren Historie: Im rohstoffreichen Simbabwe dauerte es 2008 einen Tag, bis sich die Preise wieder verdoppelten. Am Höhepunkt der Hyperinflation war ein 100-Milliarden-Simbabwe-Dollar-Schein fast wertlos. Oder, ganz aktuell: der Verfall der türkischen Lira, die in den letzten 10 Jahren 500 Prozent einbüßte.