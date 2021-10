Nach Kriechmayr-Verzicht darf Ski-Rohdiamant ran

Am Freitag dominierte der Mellauer Lukas Feurstein die ÖSV-internen Qualiläufe für den Weltcupauftakt in Sölden, fuhr in zwei von drei Heats Bestzeit. Dennoch war unklar, ob der regierenden Riesentorlauf-Juniorenweltmeister kommenden Sonntag am Rettenbachferner sein zweites Weltcuprennen bestreiten kann. Jetzt ist aber eine Entscheidung gefallen.