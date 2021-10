Neuinfektionen erneut gesunken, ebenso Inzidenzen

Mittlerweile sind 213.409 Personen das erste Mal geimpft worden, und auch die Zahl der Zweitimpfungen nähert sich langsam der 200.000er-Grenze. In den letzten 24 Stunden wurden 382 Infektionen verzeichnet, elf Menschen sind derzeit in Isolationsbehandlung. Bereits den zweiten Tag in Folge befindet sich niemand auf der Intensivstation.