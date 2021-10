Großbrand in Reihenhaus fordert zwei Verletzte

Am Donnerstag gegen 22 Uhr heulten in Lienz die Sirenen. Im Obergeschoß eines Reihenhauses war ein Feuer ausgebrochen, das sich rasend schnell ausbreitete. „Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachboden bereits in Vollbrand“, heißt es seitens Augenzeugen.