Alle zwei Stunden passiert ein Unfall mit Wild

Gefahr auch in der Stadt

Wild ist jedoch nicht nur im Freiland unterwegs, auch in Klagenfurt werden immer häufiger Waldbewohner gesichtet. Kürzlich verirrte sich ein Fuchs auf den Südring. „Er saß regungslos am Straßenrand. Als ich mich ihm näherte, sprang er auf, sah mich an und verschwand in der Dunkelheit“, schildert ein Passant.